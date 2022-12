Ac. Viseu enviou proposta à Câmara para assumir gestão do Estádio do Fontelo

Em declarações aos jornalistas após a reunião pública da autarquia desta quinta-feira, Fernando Ruas, presidente da Câmara Municipal de Viseu, revelou ter recebido uma proposta por parte da direção do Académico de Viseu para assumir a gestão do Estádio Municipal do Fontelo."O Académico tem a pretensão de gerir o estádio. Em princípio, não vejo nenhum inconveniente, uma vez que o Académico é o único clube que lá atua neste momento, desde que seja protocolado convenientemente", afirmou Fernando Ruas, explicando que essa possibilidade tem de primeiro ser avaliado pelos serviços jurídicos do munícipio antes de ser tomada qualquer decisão: "Se me disserem que não há problemas jurídicos, o estádio passa a partir de amanhã para o Académico. Eu não via nenhum inconveniente desde que tudo fique acautelado."O autarca abordou também o mau estado atual do relvado, já por diversas vezes criticado pelo treinador Jorge Costa, responsabilizando a empresa que instalou o novo tapete verde durante as obras de requalificação do estádio. Ainda assim, garantiu que a Câmara está a procurar uma solução urgente para o problema.