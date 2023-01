Ac. Viseu explica mau estado do relvado do Estádio do Fontelo

O relvado do Estádio do Fontelo continua longe das melhores condições e o Ac. Viseu, ao final desta noite e já depois de ter celebrado o apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal com o triunfo sobre o Beira-Mar, emitiu um comunicado a explicar o estado do relvado.A SAD viseense diz que o mau tempo dos últimos tempos na região centro prejudicou as ações de intervenção no relvado e que será necessário algum período de bom tempo para que possam avançar os trabalhos tendo em vista a melhoria do tapete verde do Fontelo."Esperamos por um momento oportuno que, a muito curto prazo, permita dotar o Estádio Municipal de um tapete relvado digno", pode ler-se na nota emitida. Refira-se que o Ac. Viseu vai receber o FC Porto nos quartos de final da Taça de Portugal, eliminatória prevista para entre os dias 7 e 9 de fevereiro."A Académico de Viseu Futebol Clube, Futebol SAD vem pelo presente informar toda a sua massa adepta e associativa que, em conjunto com a Câmara Municipal de Viseu assumiu, desde o início deste ano, a responsabilidade por melhorar e transformar o atual estado do relvado do Estádio Municipal do Fontelo.Em colaboração com a Comissão Técnica de Vistorias de Relvados da Liga Portugal foram definidas como prioritárias as operações de substituição de parte do relvado, tratamento do relvado existente e outras melhorias, absolutamente necessárias face à sua condição atual.Para esse efeito foi contratada a empresa RED que só não efetuou tais trabalhos por força dos constrangimentos provocados pelas recentes e anormais condições meteorológicas. A natureza das intervenções necessárias faz com que seja essencial a sucessão de alguns dias com condições meteorológicas que aquela empresa reputa de adequadas.Esperamos por um momento oportuno que, a muito curto prazo, permita dotar o Estádio Municipal de um tapete relvado digno que promova a boa prática da modalidade."