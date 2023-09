Ac. Viseu fecha plantel com Kahraman

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Ac. Viseu anunciou, esta noite, a contratação de Cihan Kahraman, um médio de 24 anos natural de Berlim mas com dupla nacionalidade (alemã e turca). O acordo é válido por três temporadas.Kahraman chega da Turquia, onde representou nas duas últimas temporadas o Samsunspor, tendo sido peça importante na campanha de 2022/23 que culminou com a subida de divisão do clube de Samsun ao escalão principal da Turquia.