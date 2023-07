Ac. Viseu formaliza inscrição de Clóvis na Liga

O Ac. Viseu formalizou, esta segunda-feira, a inscrição de André Clóvis na Liga, situação que havia sido adiada depois do jogador não se ter apresentado no arranque dos trabalhos de pré-época dos viriatos e ficado sob a alçada disciplinar da SAD.O avançado, refira-se, assinou um contrato válido até 2026, depois da administração viseense ter acionado, em maio, a opção de compra incluída no empréstimo do jogador, que pertencia aos quadros do Estoril.O ponta-de-lança brasileiro foi figura de proa na excelente campanha do Ac. Viseu em 2022/23, apontando 31 golos em 43 jogos.