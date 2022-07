Ac. Viseu perde com a Sanjoanense no penúltimo encontro da pré-época

O Ac. Viseu foi, esta quarta-feira, derrotado pela Sanjoanense, em Viseu, naquele que foi o penúltimo encontro da sua pré-época. A formação de São João da Madeira venceu por 2-0 com golos de Rui Pedro e Zé Pedro.Esta foi a terceira derrota da turma de Pedro Ribeiro em jogos de preparação, sendo que, curiosamente, todas elas aconteceram em embates com equipas da Liga 3 - perdeu também com o Oliveira de Hospital e S. João Ver.Os viriatos, que esta noite se apresentam no Adro da Sé de Viseu, realizam o último particular da pré-temporada no sábado, em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, no jogo de apresentação aos sócios da equipa recém-promovida à Liga Bwin.