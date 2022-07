Ac. Viseu perde com S. João Ver em novo teste

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Ac. Viseu foi derrotado, esta quarta-feira, pelo S. João Ver, por 2-0, naquele que foi o primeiro jogo de preparação para a equipa da Liga 3.O encontro foi disputado em Viseu e terminou com o segundo desaire consecutivo dos viriatos nesta pré-época, após a derrota com o Oliveira de Hospital, também do terceiro escalão.O Ac. Viseu tem novo teste agendado para sábado, frente ao Vizela, em Quaios.