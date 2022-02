Ac. Viseu pode voltar a treinar no Fontelo

Cerca de um ano depois da última partida em casa, o Ac. Viseu poderá voltar a utilizar o Estádio do Fontelo já esta semana mas só para treinos. A garantia é dada por Pedro Ribeiro, Vereador do Desporto da Câmara Municipal de Viseu, em declarações ao Jornal do Centro."Em termos de treinos, [o Académico] já pode começar a fazer testes no relvado. Uma vez que não necessitamos de iluminação para os treinos, é possível. Estamos a combinar já para durante esta semana ou na próxima, para fazer os testes para ver o comportamento do relvado", frisou.A iluminação é, de resto, um dos maiores impasses na obra. Contudo, o Vereador garante que a SAD do Ac. Viseu e o município estão a trabalhar em conjunto para resolver esse problema."O reforço de iluminação está já previsto pelo município. O projeto está feito, entregue para licenciamento e, a partir do licenciamento, entraremos em fase de concurso e depois em fase de obra", esclareceu Pedro Ribeiro, desejando ainda que "na próxima época, o estádio esteja em condições, ou seja, na parte do futebol, que o estádio esteja homologado para jogos da Primeira e da Segunda Liga."Recorde-se que o Académico ainda não jogou no Estádio do Fontelo esta época, tendo realizado os jogos caseiros no Estádio Municipal de Aveiro.