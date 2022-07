Ac. Viseu recebe Kayque e Kauã Oliveira

O Ac. Viseu anunciou, esta quinta-feira, a chegada de dois jovens brasileiros provenientes dos brasileiros do Barra FC. Kayque e Kauã Oliveira chegam à formação viseense por empréstimo, válido por uma temporada.Kayque é um defesa-direito, de 18 anos, que conta com passagens pelos escalões de formação Bahia de Feira e do São Paulo. Já Kauã é um defesa-central, também de 18 anos, que já passou pela formação do Grémio Novorizontino e Palmeiras.Com estas contratações, ascendem para dez as contratações da formação às ordens de Pedro Ribeiro.