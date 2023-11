Ac. Viseu recebe o Prémio Marketing e Comunicação de setembro da Liga Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Ac. Viseu recebeu, esta sexta-feira, o Prémio de Marketing e Comunicação da Liga Portugal referente ao mês de setembro. Segundo informa o organismo, a distinção premeia "o rebranding da marca, acompanhado por novas dinâmicas de comunicação digital, entre as quais a nova plataforma de e-commerce".Para Henrique Monteiro, diretor de marketing dos viriatos, o prémio é um reconhecimento do trabalho para rejuvenescer a marcar. "O Ac. Viseu tentou posicionar-se de forma mais moderna e apelativa, por isso relançámos uma marca mais jovem, que tem sido um sucesso. Além disso, depois de lançarmos o website e uma plataforma para sócios, mais recentemente abrimos também a loja online, que nos permitiu aproximar de alguns adeptos", disse, aos meios da Liga.Já Mariana Alves, diretora de comunicação, relembrou que este processo já está em curso desde 2021. "O Ac. Viseu entrou numa mudança desde que iniciou este novo projeto. Desde 2021 que mudámos a forma como comunicamos, mais virado para o adepto e para a cidade, que são o nosso interesse. As pessoas estão a vir ao estádio e temos tido uma média superior a anos anteriores", frisou.