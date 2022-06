O Ac. Viseu anunciou, este domingo, que o pontapé de saída na preparação da temporada 2022/23 vai ser dado na terça-feira, dia 28.Além disso, a formação orientada por Pedro Ribeiro revelou os sete encontros que vai disputar antes do arranque oficial da temporada. Os adversários serão os Juniores do Ac. Viseu (9 de julho, às 10 horas, em Viseu), o Chaves (13 de julho, às 10 horas, em Chaves), o S. João Ver (20 de julho, às 10 horas, em Viseu), o Vizela (23 de julho, às 10h30, em Quaios), a Sanjonanese (27 de julho, às 10 horas, em Viseu) e o Rio Ave (30 de julho, 18 horas, em Vila do Conde). Pelo meio haverá ainda um jogo com adversário a designar a 16 de julho.Até ao momento, o Ac. Viseu já oficialização de quatro reforços - Ícaro, Nduwagira, André Almeida e Capela -, bem como as renovações de Janota, Rafael Fonseca, Paná e Miguel Sena.