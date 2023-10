Ac. Viseu rescinde com Vítor Martins

O Ac. Viseu anunciou, este domingo, em comunicado, que rescindiu por mútuo acordo com o treinador Vítor Martins, entendendo o presidente do clube, Manuel Maroto López, que o "início da temporada do Académico está aquém das expetativas".Esta decisão vem na ressaca da derrota com a U. Leiria (1-3) em casa, no Estádio do Fontelo, somando a uma sequência de derrotas consecutivas. Além disso, os viriatos têm uma única vitória no campeonato, diante do Feirense, e estão em 13º na 2ª Liga.Segundo o comunicado do emblema viseense, a "estrutura técnica interna" assume o comando do plantel até que o novo treinador seja contratado.A Académico de Viseu FC, Futebol SAD anuncia a rescisão de contrato, por mútuo acordo, com o treinador Vítor Martins. No imediato, os treinos da equipa profissional serão assegurados pela estrutura técnica interna. Oportunamente, será anunciado o novo treinador e a composição da respetiva equipa."Enquanto presidente da SAD e do clube, é a minha responsabilidade assumir publicamente que o início da temporada do Académico está aquém das expetativas. Temos um projeto sólido, estruturado e ambicioso, que é exigente por natureza e que impõe a tomada assertiva de decisões. Quero agradecer ao Vítor Martins pelo trabalho desenvolvido, pela sua dedicação e pelo seu profissionalismo enquanto treinador do Académico, mas chegou o momento de adotar um novo rumo.", afirma Mariano Lopez, presidente da SAD e do clube, continuando: "Este é um ano muito importante para o Académico. Continuaremos a dar passos num projeto que pretendemos que possa ser a afirmação do futebol de Viseu no panorama desportivo nacional e o espelho da identidade de toda a região. Os sub-19 e os sub-23 estão muito bem posicionados, em épocas de estreia competitiva nos respetivos patamares, e continuaremos a dar à equipa principal todas as condições para que ela possa alcançar o melhor desempenho possível, contando sempre com o apoio incansável dos nossos sócios e adeptos", termina Mariano Lopez.