Ac. Viseu tem novo Diretor de Operações

A SAD do Ac. Viseu anunciou, esta segunda-feira, ter chegado a acordo com Marco Costa para assumir o cargo de Diretor de Operações do clube.Natural de Viseu, o novo membro do Académico, que já foi atleta da formação viseense, regressa ao clube beirão depois de 20 anos de ligação ao Marítimo, dos quais a última década cumpriu a função de Diretor-Geral dos verdes-rubros, cargo que abandonou em novembro de 2021.Marco Costa é licenciado em Educação Física com Pós-Graduação em Gestão Desportiva.