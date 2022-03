Ac. Viseu vai contribuir com 200 mil euros para reforço da iluminação no Fontelo

Segundo as declarações de Fernando Ruas, presidente da Câmara de Viseu, na última reunião da autarquia, a SAD do Ac. Viseu vai contribuir com 200 mil euros para as obras de reforço de iluminação do Estádio do Fontelo, condição necessária para que a histórica casa do clube viseense seja homologada para receber jogos de competições profissionais. Este acordo significa que a SAD vai pagar um terço dos 600 mil euros previstos para a realização da obra.Apesar das obras de requalificação ainda não estarem concluídas, o Estádio do Fontelo tem recebido jogos das seleções nacionais de sub-17, mantendo-se a expectativa que o Ac. Viseu possa iniciar a próxima época no seu estádio, ainda que a hipótese de ter de continuar no Municipal de Aveiro já esteja a ser acautelada face ao atraso das obras."Embora atrasadas, as obras estão a andar para as pessoas saberem que um dos seus equipamentos de eleição está a ser cuidado, mas ainda vou, por uma questão de precaução, garantir que o Académico possa eventualmente iniciar a época em Aveiro. Não estou a dizer que vou falar com o presidente da Câmara de Aveiro, mas é para que não haja aí nenhum percalço", afirmou o autarca, que pretende ter a garantia em breve que as obras estejam concluídas no prazo desejado.Ainda no Municipal de Aveiro, o Ac. Viseu recebe esta sexta-feira o Rio Ave, pelas 18 horas.