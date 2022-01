Acabou a época para Luisinho

O Ac. Viseu anunciou esta quinta-feira que Luisinho sofreu uma grave lesão e terá de ser submetido a uma intervenção cirúrgica ao joelho. Posteriormente, o jogador confirmou que vai falhar o resto da época."Como já é público, chegou o momento pelo qual nenhum de nós jogadores está a espera que aconteça, aquela mínima esperança em que nos digam que o resultado do exame não seja grave, acabou hoje para mim. Infelizmente tenho de ser operado ao joelho. É um dia muito triste, o choque é grande, mas já só penso no dia em que estarei de novo onde sou feliz. A época acabou, vão ser meses longos de angústia, mas só me resta um caminho, lutar e superar mais um grande obstáculo na minha carreira. Sei que não estou sozinho, vou ter o meu maior suporte comigo, a minha familia, amigos... Recuperar da melhor maneira possível. Passo a passo. Vou sentir saudades. Uma palavra para os meus companheiros, vou estar sempre aqui para vos apoiar, vou ser mais um a torcer por fora", pode ler-se no Facebook de Luisinho.Na presente temporada, o extremo, de 31 anos, soma um golo em 19 partidas disputadas.