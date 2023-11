Adaptação com dias contados

Arthur Chaves já regressou a Portugal e pode, pela primeira vez, ser titular às ordens do novo treinador Jorge Simão, no encontro com o Porto B para o campeonato.

O internacional brasileiro não teve a oportunidade de pisar o relvado na jornada anterior, com o técnico recém-contratado a preferir continuar com Nduwarugira adaptado a central. Agora, com mais semanas de trabalho e um maior conhecimento das capacidades do plantel, Simão pode voltar ao eixo defensivo que encontrou antes do jovem canarinho ter viajado para a seleção.

Desta forma, caso aconteça, Nduwarugira deve voltar ao miolo, tal como foi utilizado pela seleção do Burundi nesta pausa internacional.