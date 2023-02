Alison Matheus é reforço do Ac. Viseu

Depois de ter rescindido contrato com o Santos no passado mês de outubro, Alison Matheus assinou contrato com o Ac. Viseu. O jovem, de apenas 18 anos, assinou um contrato válido para os próximos seis meses."É uma oportunidade que vou tentar agarrar da melhor maneira possível. Trabalhei bem nos meus antigos clubes e agora tenho a oportunidade de atuar na Europa, que é o sonho de diversos atletas. Agora, o objetivo é trabalhar para poder ajudar o Ac. Viseu nos seus objetivos. Agradeço ao clube pela confiança e vou recompensar isso dentro de campo", referiu à sua assessoria o atacante, que vai começar o seu percurso no clube na equipa sub-19.Em 2022, pelos sub-20 do Santos, Alison Matheus fez três golos e três assistências em nove partidas.