André Almeida e o estágio do Ac. Viseu na Alemanha: «Foi uma forma de testar os nossos limites»

Um dos esteios da defesa do Ac. Viseu na época transata, o central André Almeida vai arrancar para a sua segunda temporada nos viriatos. Entusiasmado com o crescimento do clube e a ambição do projeto da SAD, o defesa considerou que o estágio na Alemanha tem sido uma experiência positiva para o grupo de trabalho."Enquanto jogadores, temos sempre de testar os nossos limites e vir estagiar para o estrangeiro foi uma forma de o fazer. Ao sairmos da nossa zona de conforto, temos ainda mais de nos apoiar uns aos outros e é isso que tem acontecido. Essa é uma das grandes vantagens de ter vindo aqui para a Alemanha, a criação desta união de grupo que será muito importante para o campeonato", disse o português, mostrando-se otimista sobre o impacto do estágio nos resultados desportivos da equipa."É uma ideia em relação à qual toda a gente olhou com desconfiança, mas termos o privilégio de trabalhar fora do nosso país, fora da nossa zona de conforto, com profissionais que são dos melhores do mundo na sua área, só pode trazer benefícios para a equipa. Com este estágio vamos chegar ainda mais bem preparados para o jogo da Taça da Liga e principalmente para o início do campeonato", frisou.Chegado no verão passado proveniente do Sp. Covilhã, André Almeida admite ter ficado surpreendido com o projeto que encontro em Viseu. "É um projeto muito bom. Sinceramente, surpreendeu-me no ano passado. Não esperava que fosse um projeto tão bem fundamentado e com umas bases tão sólidas como aquelas que encontrei aqui. Sinto que o clube cresce de ano para ano, em todos os setores, e dão-nos todas as condições possíveis para fazermos o que mais gostamos. Não temos desculpa para não dar o nosso máximo", explicou, abordando também a candidatura à subida, assumida pelo presidente Mariano Lopez."A partir do momento em que a nossa maior figura diz que o objetivo passa por subir de divisão, nunca nos podemos propor a outra coisa que não isso. Sabemos que vai ser um campeonato muito complicado e tentamos passar isso aos reforços, fazê-los perceber que se trata de um campeonato muito competitivo, onde nenhum jogo vai ser fácil, e que só fazendo melhor que a equipa passada é que conseguiremos atingir os nossos objetivos", afirmou o central, de 28 anos.Apesar de algumas saídas já confirmadas, o Ac. Viseu preserva no seu plantel uma base importante que transita da época anterior, algo que o defesa realça como um aspeto positivo. "É vantajoso porque a base mantém-se e os conhecimentos pessoais e profissionais da equipa continuam todos aqui. Sabemos o que podemos esperar de cada um dos que já cá estavam e, havendo um núcleo duro, isso faz com que seja muito mais fácil agregar e integrar no plantel as caras novas", analisou, explicando o seu papel no grupo enquanto os dos jogadores mais experiente: "Os novos elementos quando chegam tentam sempre olhar para os mais experientes. Também já passei por isso e na altura tentava sempre recriar o que os mais velhos faziam. Sei que neste momento sou um modelo a seguir para os mais novos."Na época transata, André Almeida foi dono de um dos lugares no eixo da defesa viriata, fazendo parceria com Arthur Chaves, que também se mantém no plantel. No total, participou em 39 jogos, assinando dois golos e três assistências.