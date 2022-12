André Clóvis e os prémios de melhor do mês: «Não gosto de falar muito, gosto de fazer»

Depois de Jorge Costa ter recebido o prémio de melhor treinador de outubro/novembor da Liga Sabseg, agora foi a vez de André Clóvis levar para casa os troféus de melhor avançado e melhor jogador da competição no referido período temporal. Em declarações aos meios da Liga, o jogador brasileiro não escondeu a felicidade pelo momento que vive."É sempre bom ganhar, ainda para mais com a ajuda dos meus companheiros. A estrutura do Ac. Viseu também faz parte disso porque proporciona sempre as melhores condições aos jogadores, então também temos de dar o melhor dentro de campo. Graças a Deus, fui privilegiado por, mais uma vez, receber dois prémios tão importantes. Eu não gosto de falar muito, gosto de fazer. Prefiro mostrar os resultados dentro de campo, tudo o resto acontece naturalmente", vincou.Na presente temporada, Clóvis, de 25 anos, tem 15 golos em 19 partidas disputadas.