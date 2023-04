André Clóvis eleito como o melhor jogador da Liga Sabseg em março

Tal como já se tornou habitual esta temporada, André Clóvis voltou a ser premiado com o galardão de melhor jogador da Liga Sabseg, desta vez alusivo ao mês de março. O avançado, que recolheu 22,22% dos votos, junta assim este troféu ao prémio de melhor avançado.Com dois golos apontados nos três jogos realizados no período em questão, o brasileiro, de 25 anos, voltou a ser decisivo para os triunfos dos viriatos. Relembre-se que nesta temporada, o ponta de lança só não recebeu esta distinção no mês de setembro, tendo acumulado os prémios de melhor avançado e jogador da Liga Sabseg nos restantes meses.Nesta eleição e à semelhança do que aconteceu na votação para o galardão de melhor avançado, Clóvis bateu a concorrência de Nenê, do Vilafranquense, com 13,33% dos votos, e de Kodisang, do Moreirense, que recolheu 11,11% das preferências.