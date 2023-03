André Clóvis eleito o melhor jogador da Liga Sabseg no mês de fevereiro

Depois de ter conquistado os prémios relativos aos meses de agosto, outubro/novembro e dezembro/janeiro, André Clóvis, avançado do Ac. Viseu, arrecadou também o troféu de melhor jogador do mês de fevereiro da Liga Sabseg, o terceiro de forma consecutiva, a juntar às distinções de melhor avançado da prova.O brasileiro foi o mais votado entre todos os treinadores da 2.ª Liga (36,3%), superando a concorrência de Nenê, do Vilafranquense (20%), e Ronaldo Tavares, do E.Amadora (6,67%).André Clóvis está a atravessar a melhor fase da carreira e tem sido peça fundamental na equipa de Jorge Costa, contribuindo com 22 golos e 2 assistências, em 33 partidas realizadas pelos viseenses na presente temporada.Autor: