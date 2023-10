Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

André Clovis galardoado com prémio de melhor jogador do ano da 2.ª Liga de 2022/23 Avançado do Ac. Viseu marcou 28 golos no campeonato da temporada passada





• Foto: Liga Portugal