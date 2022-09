André Clóvis: «Quero continuar a marcar e a ajudar o Ac. Viseu»

André Clóvis recebeu os prémios de avançado e jogador do mês de agosto da Liga Sabseg e, em declarações aos meios da Liga, não escondeu a satisfação pela distinção."Estou muito feliz por receber estes dois prémios. Quero agradecer à minha família e aos meus companheiros de equipa que também fazem parte disto. Quero continuar a marcar e a ajudar o Ac. Viseu e, para isso, tenho de estar sempre com muito foco no trabalho", explicou o camisola 33 dos beirões.No período em questão, o avançado apontou quatro golos. Por seu lado, no último jogo do Ac. Viseu, Clóvis fez a assistência para um dos tentos com que a equipa de Jorge Costa conseguiu a primeira vitória do campeonato.