André Clóvis recebe três distinções da Liga: «Sinto-me um privilegiado»

André Clóvis, a viver a melhor época da carreira, contabilizando 20 golos em 30 jogos pela equipa do Ac. Viseu, arrecadou os prémios de melhor avançado, jogador e golo do mês da Liga Sabseg, relativos aos meses de dezembro e janeiro.Atualmente na liderança da tabela de melhores marcadores do campeonato, o avançado dos viseenses mostrou-se orgulhoso com a conquista individual. "Estou muito feliz, é sempre bom ganhar, principalmente na vida de um jogador de futebol. Sinto-me um privilegiado por estar a receber estes prémios", disse, aos meios da Liga.André Clóvis realçou também a crença e o trabalho para conseguir marcar o golo do mês, que remete para a jornada 18, no Estádio do Fontelo, frente ao Benfica B, numa execução exímia de um pontapé de bicicleta que terminou com a vitória caseira por 2-0."Tem tudo a ver com o trabalho no treino e também com não deixar de acreditar. Já tinha trabalhado este movimento no treino, acreditei e graças a deus fui feliz e marquei um grande golo", concluiu o avançado brasileiro.De recordar que André Clóvis é o melhor marcador da 2.ª Liga com 17 golos em 21 jogos, mais cinco do que o 2.º classificado Nênê, do Vilafranquense, com 12.A.S.