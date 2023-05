André Clóvis: «Receber prémios é bom, mas estou aqui para ajudar o Ac. Viseu»

André Clóvis, jogador do Ac. Viseu, recebeu quinta-feira os prémios de jogador mais valioso (MVP) e avançado do Mês Liga Portugal SABSEG correspondentes a março."Quero agradecer por esses prémios, mais uma vez estou muito feliz, os meus companheiros fazem parte de tudo isso. A continuidade faz parte do trabalho", afirmou ao site da Liga Portugal após receber as premiações.No mês de março, o ponta-de-lança marcou dois golos importantes para a consolidação do Ac. Viseu na quarta posição da Segunda Liga, resgatando 1 ponto frente ao segundo classificado, Estrela de Amadora aos 90'+2 e marcando o único golo da partida frente ao SC Covilhã aos 45'+2. Desde então, o jogador de 25 anos manteve a boa forma marcando novamente em três ocasiões, frente ao BSAD, ao Vilafranquense e Leixões. Nos últimos 5 jogos Clóvis tem 5 golos.O jogador do clube viseense deixou ainda uma palavra de agradecimento aos adeptos do clube. "Sinto um carinho enorme dos adeptos, sou grato por tudo e estou aqui para ajudar. Receber prémios é bom, mas estou aqui para ajudar o Ac. Viseu", conclui.