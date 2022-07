Apresentação do plantel do Ac. Viseu esta quarta-feira

Em cerimónia que assinala o arranque da época 2022/23, o plantel do Ac. Viseu vai ser apresentado ao público esta quarta-feira, dia 27, pelas 20h30, no Adro da Sé de Viseu.Recorde-se que, até ao momento, os viriatos foram uma das formações mais ativas no mercado de transferências, tendo já oficializado 14 caras novas no plantel beirão, entre as quais um guarda-redes, quatro defesas, quatro médios e cinco avançados.Além disso, garantiu as continuidades, agora em definitivo, de Gril, Quizera e Milioransa.