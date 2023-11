Arthur Chaves e a prestação nos Jogos Pan-Americanos: «Tem sido uma experiência fantástica»

Totalista na campanha triunfal da seleção pré-olímpica do Brasil rumo à final nos Jogos Pan-Americanos 2023, que se está a realizar no Chile, Arthur Chaves, central do Ac. Viseu, não esconde o entusiasmo pela experiência que tem vivo ao serviço da Canarinha."Tem sido uma experiência fantástica. Sinto-me muito feliz e honrado em fazer parte deste grupo. Sempre foi um sonho jogar pela seleção e espero que seja só o início de uma história com a amarelinha. Tem sido uma sensação única entrar em campo pela seleção, ouvir o hino nacional, realmente algo diferente", sublinhou Arthur Chaves, que tentará devolver ao Brasil um troféu que lhe escapa há 36 anos."Estou muito feliz em poder participar na final dos Jogos Pan-Americanos, ainda mais com a oportunidade de conquistar o ouro, algo que há mais de 30 anos que o Brasil não vence. Acredito que a seleção tem crescido a cada jogo. Prova disso é que ainda não sofremos golos. Seguramente vai ser um jogo muito difícil contra o Chile, seleção que joga em casa, mas é um jogo que todo o mundo quer jogar, uma grande final", completou o internacional brasileiro.A final entre Brasil e Chile está marcada para este sábado, com apito inicial agendado para as 23 horas.