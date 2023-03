Arthur Chaves e o prémio de defesa do mês: «É o primeiro, mas espero que não seja o último»

O central Arthur Chaves recebeu, esta quarta-feira, o galardão alusivo ao prémio de melhor defesa do mês de fevereiro na Liga Sabseg. Aos meios do organismo, o brasileiro mostrou-se feliz pelo reconhecimento."É o primeiro, mas espero que não seja o último. É uma honra receber esta distinção, ainda mais numa competição tão disputada como esta.", começou por dizer o jogador, de 22 anos, partilhando os louros com o resto da equipa: "Fico muito feliz e quero enaltecer o grupo de trabalho, porque este prémio resulta de um esforço coletivo."Reforço milionário do Ac. Viseu para esta época, Arthur Chaves afirmou-se cedo como titular da equipa. "O segredo é o trabalho diário e a união deste grupo. Temos muita felicidade em treinar juntos todos os dias e demonstramos muita confiança no trabalho que fazemos", confidenciou.