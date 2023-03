Arthur Chaves eleito o melhor defesa de fevereiro na Liga Sabseg

A Liga Portugal anunciou que o central Arthur Chaves venceu o galardão de Defesa do Mês na Liga Sabseg, alusivo a fevereiro, reunindo 12,59 por cento das preferências.Durante o período em questão o defesa brasileiro, de 22 anos, foi titular em três dos quatro jogos realizados pelos viriatos, que resultaram em duas vitórias e um empate.Nesta eleição, Arthur Chaves bateu a concorrência de Gaspar, do E. Amadora, e do colega de equipa Igor Milioransa, ambos com 11,85 por cento dos votos.