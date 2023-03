Arthur Chaves eleito o melhor jogador da Liga Sabseg em fevereiro pelo Sindicato dos Jogadores

O defesa-central Arthur Chaves, do Ac. Viseu, foi eleito o melhor jogador da Liga Sabseg no mês de fevereiro pelo Sindicato dos Jogadores. O brasileiro sucede assim a Ronaldo Tavares na conquista do prémio.O camisola 5 dos viseenses arrecadou 16,54 por cento dos votos, superando assim a concorrência de Michel Lima, da UD Oliveirense (13,07 por cento dos votos) e de Jean Felipe, do E. Amadora (12,44 por cento dos votos). No período em questão, Arthur Chaves cumpriu os 90 minutos nos três jogos do Ac. Viseu, ajudando a equipa a conseguir duas vitórias e um empate.Na presente temporada, o jovem, de apenas 22 anos, tem um golo em 28 encontros disputados.