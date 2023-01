Arthur Chaves: «Poder jogar contra uma equipa da dimensão do FC Porto é uma sensação boa»

Na antecâmara do encontro da meia-final da Allianz Cup frente ao FC Porto, o central Arthur Chaves sublinhou, em declarações à Liga Portugal, a satisfação por poder defrontar um clube da dimensão dos grandes, ainda para mais numa ocasião tão solene."Estamos ansiosos para o jogo com o FC Porto. Temos consciência da importância do jogo e da sua visibilidade, mas vamos encará-lo com humildade e pés nos chão. Pensar que podemos jogar contra uma equipa dessa dimensão, de 1ª Liga, que joga a Liga dos Campeões, é uma sensação muito boa, até pela própria visibilidade que vamos dar para a cidade, para o clube e para nós jogadores", afirmou o brasileiro, de 21 anos.Com o clube a atravessar uma sequência de 20 jogos sem perder, o defesa, que custou mais de 2 milhões de euros à SAD viseense, destaca união do grupo como a chave do sucesso. "Temos um grupo muito unido. Mesmo com as derrotas no início da equipa, blindámos o grupo, aprendemos com elas e agora com as vitórias o discurso continua a ser o mesmo. Temos de continuar humildes, com os pés assentes no chão, a trabalhar e pensar jogo a jogo, sem olhar demasiado para frente, pensando apenas na vitória no próximo jogo, para deixar os adeptos e a cidade felizes e colocar o Ac. Viseu onde merece", frisou.Arthur Chaves atribuiu também mérito ao técnico Jorge Costa pela subida de rendimento dos viriatos. "Desde que chegou, tem passado muita confiança para o grupo, que era algo que precisávamos. Temos um grupo jovem, com alguns jogadores mais experientes, e penso que precisávamos dessa confiança que ele passa. Pede para nós jogarmos sempre, para nos divertirmos e no final do jogo olharmos nos olhos uns dos outros, seja numa derrota ou numa vitória, para todos saberem que demos o melhor pelo grupo e que lutámos pela vitória", enalteceu.O Ac. Viseu defronta o FC Porto esta quarta-feira, pelas 19h45.