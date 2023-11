Arthur Chaves por pouco tempo

Vai ser uma visita muito rápida. Arthur Chaves chegou ontem a Viseu, depois de vencer os jogos Pan-Americanos pelos sub-23 do Brasil, e vai trabalhar pela primeira vez com o novo treinador Jorge Simão.

Porém, o central brasileiro já sabe que terá de se apresentar, na próxima segunda-feira, novamente na mesma equipa canarinha, pois foi convocado por Ramon Menezes para o período de treino que irá anteceder a participação no torneio Pré-Olímpico, a ter lugar na Venezuela, em janeiro.

Jorge Simão tem adaptado Nduwarugira a defesa-central e é possível que o burundês, médio de raiz, possa repetir a presença no sector recuado no jogo de domingo, com o Benfica B, face ao curto período de tempo no qual Arthur Chaves estará integrado na equipa.