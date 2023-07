Bis de Clóvis dá triunfo ao Ac. Viseu em jogo de preparação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar de já estar ao trabalho com os colega de equipa, Clóvis não foi opção no duelo da Allianz Cup, com o Rio Ave.







O Ac. Viseu venceu, na tarde desta quarta-feira, a Académica por 2-0, num jogo de preparação disputado no Estádio do Fontelo. Como tantas vezes aconteceu na época passada, os dois golos dos viriatos foram apontados por André Clóvis, o avançado brasileiro que foi o melhor marcador da Liga Sabseg em 2021/22.Depois de ter falhado o arranque dos trabalhos, situação que o colocou sob alçada disciplinar da SAD viseense, o ponta-de-lança foi reintregado no grupo às ordens de Vítor Martins na semana passada e está agora de regresso aos golos.