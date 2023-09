Campanha de sustentabilidade do Ac. Viseu acaba com copos de plástico no Fontelo

O Ac. Viseu anunciou, em comunicado de imprensa, que na receção deste domingo ao AVS SAD, partida da 6.ª jornada da Liga Sabseg, será dado o pontapé de saída numa nova campanha de sustentabilidade do clube, que vai começar por reduzir no imediato a utilização de plástico no Estádio do Fontelo.No âmbito desta primeira medida, inserida na campanha "Juntos por um Académico mais sustentável", os copos de plástico descartáveis vão ser eliminados por completo e darão lugar a copos oficiais reutilizáveis, com branding do clube. Este copos, feitos de um material duradouro e reutilizável, vão começar a ser comercializados no jogo contra a formação da Vila das Aves pelo preço simbólico de 1 euro. Refira-se que os adeptos terão a possibilidade trocar, de forma gratuita, o seu copo sujo por um limpo em qualquer lugar de consumo do estádio, bastante que o copo original esteja em bom estado de conservação."Esta campanha é parte do nosso compromisso social. Queremos ser uma instituição de referência, também, ao nível da sustentabilidade. O Académico de Viseu está comprometido em liderar pelo exemplo, inspirando os seus adeptos e a comunidade em geral, adotando as melhores práticas de sustentabilidade", explicou Henrique Monteiro, diretor de marketing e business development do Ac. Viseu.Entre outras medidas que serão aplicadas ao longo desta temporada resultantes desta campanha estará a substituição de todos os pontos de recolha de lixo no Estádio do Fontelo por unidades de reciclagem.