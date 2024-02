Capitão dá lugar a Arthur Chaves na defesa do Ac. Viseu para o jogo com o Feirense

Expulso aos 48 minutos da partida com a Oliveirense, André Almeida está fora do encontro do Ac. Viseu com o Feirense, amanhã. Regressado, na semana passada, da seleção brasileira de sub-23, Arthur Chaves é a escolha natural para substituir o capitão no eixo defensivo dos viriatos. Aliás, o brasileiro, de 23 anos, foi mesmo a jogo com a formação de Oliveira de Azeméis logo após a expulsão de André Almeida, depois de Jorge Simão ter abdicado de Famana Quizera.