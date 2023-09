Cihan Karhaman sofre revés

Cihan Karhaman, reforço do Ac. Viseu perto do fecho do mercado, sofreu uma contrariedade, ao contrair uma lesão nos primeiros dias ao serviço dos beirões. Apesar de não haver ainda certezas quanto ao real tempo de paragem do médio, há possibilidades de o problema físico não ser recuperável num futuro próximo. Um caso para reavaliar.