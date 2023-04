Clóvis eleito melhor avançado da Liga Sabseg em março

Já começam a faltar as palavras para descrever André Clóvis?As melhores parecem ser: ¸ ^ na #LigaPortugalSABSEG



Desde o início da época, os treinadores escolheram o brasileiro, exceto em setembro #LigaPortugal #CriaTalento #NãoPára pic.twitter.com/SJeJ7NgZnt — Liga Portugal (@ligaportugal) April 19, 2023

Pela quinta vez esta temporada, André Clóvis, avançado do Ac. Viseu, foi distinguido com o prémio de melhor avançado da Liga Sabseg, desta vez referente ao mês de março. Em 2022/23, o brasileiro apenas não venceu esta eleição em setembro, levando para casa o galardão alusivos aos restantes períodos.Relativamente à votação para o mês de março, Clóvis recolheu 28,89% dos votos, superando a concorrência de Nenê, do Vilafranquense, e de Kodisang, do Moreirense, com 20% e 10,37%, respetivamente.Atualmente com 25 golos na competição, o ponta de lança brasileiro apontou dois tentos nas três partidas realizadas durante o período em questão.