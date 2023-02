Clóvis eleito melhor avançado do mês da Liga Sabseg pela terceira vez esta época

A Liga Portugal anunciou, esta quarta-feira, que André Clóvis venceu o prémio de melhor avançado do mês da Liga Sabseg, alusivo a a dezembro e janeiro. O goleador do Ac. Viseu é distinguido com este galardão pela terceira vez esta época, depois de já ter vencido em agosto e em outubro/novembro.Ao longo do período em questão, o brasileiro, de 25 anos, manteve a veia goleadora apurada e apontou quatro golos em cinco jogos, mantendo-se na liderança dos melhores marcadores da competição.Nesta eleição, Clóvis recolheu 28,89 por cento dos votos e bateu a concorrência de Nené, do Vilafranquense, com 20%, e de Ronaldo Tavares, do E. Amadora, com 11,85%.