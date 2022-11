Clóvis eleito melhor jogador de outubro da Liga Sabseg pelo Sindicato dos Jogadores

O Sindicato dos Jogadores anunciou, esta segunda-feira, que André Clóvis, avançado do Ac. Viseu, foi eleito o melhor jogador do mês de outubro a atuar na Liga Sabseg, recolhendo 16,10 por cento dos votos.Figura de proa numa equipa a atravessar um ciclo extremamente positivo de resultados, o avançado brasileiro, de 24 anos, terminou o mês passado com cinco golos em quatro jogos, tendo sido titular em todas as partidas disputadas pelos viriatos.Para vencer esta distinção, Clóvis superou a concorrência de Rui Costa e Marco Matias, ambos do Farense, que conquistaram 13,22% e 12,58% das preferências, respetivamente.