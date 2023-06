Clóvis integrado no onze do ano da Liga Sabseg

Sem surpresa, Clóvis foi este sábado confirmado como um dos atacantes mais votado para o melhor onze da Liga Sabseg de 2022/23. O avançado do Ac. Viseu foi o melhor marcador da competição, apontando 28 golos em 34 jogos, o melhor registo goleador da prova neste século, em edições com um quadro competitivo de 18 equipas.Figura de proa na temporada dos viriatos, que terminaram a competição no 4.º lugar e que estiverem envolvidos nas contas da subida até perto do final, o brasileiro, de 25 anos, participou em todas as partidas, sempre na condição de titular, terminando o campeonato com 3.182 minutos disputados.