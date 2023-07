Clóvis não se apresentou no regresso aos trabalhos do Ac. Viseu e está sob alçada disciplinar

Figura maior do Ac. Viseu na época passada, na qual apontou 31 golos em 43 jogos, André Clóvis não se apresentou ao trabalho neste início de temporada dos viriatos, com a SAD viseense a confirmar que o jogador está sob a alçada disciplinar."Tendo a Académico de Viseu Futebol Clube, Futebol SAD tomado conhecimento de notícias veiculadas por alguns órgãos de comunicação social relativamente ao jogador Andre Clóvis, vem a SAD confirmar que o jogador não se apresentou ao trabalho no inicio desta temporada. O jogador tem contrato de trabalho com o Académico até 2026 e encontra-se, neste momento, sob a alçada disciplinar da SAD", escreveu a SAD, em nota oficial publicada no seu site.André Clóvis representou o Ac. Viseu por empréstimo do Estoril na última temporada, com os viriatos a terem acionado, no início de maio, a opção de compra contemplada no acordo com os canarinhos. O brasileiro, de 25 anos, tem vários interessados nos seus serviços e estará a tentar forçar a saída.No final de junho, Mariano Lopez, presidente do clube e da SAD do Ac. Viseu, manifestou a vontade de segurar André Clóvis.