Clóvis no topo deste milénio

A realizar a melhor época da carreira, André Clóvis bisou na vitória frente ao Feirense, no sábado, e chegou aos 27 golos na Liga Sabseg, números que fazem dele o maior goleador numa só edição da prova neste milénio.





Este feito surge depois de quatro jogos sem marcar, período em que esteve igualado no topo com Fábio, que assinou 25 golos pelo Salgueiros, em 2003/04. Na história da 2ª Liga, apenas Marcão, com 28 remates certeiros (1999/2000) e Yekini, com 35 (1992/93), superam os números de Clóvis.