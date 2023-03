Clóvis novamente eleito o melhor avançado do mês da Liga SABSEG

André Clóvis, avançado brasileiro do Ac. Viseu, continua a realizar uma excelente temporada, tendo conquistado o prémio de Avançado do Mês da Liga Portugal SABSEG pela quarta ocasião na presente temporada.Com 40% dos votos dos técnicos principais da competição, André Clóvis não deu hipóteses à concorrência, superando por larga margem os 21,48% do segundo classificado, Nené, do Vilafranquense, e os 6,67% do terceiro classificado, Jardel, do CD Feirense.O dianteiro de 25 anos conta atualmente com 19 golos na competição, tendo marcado dois deles no mês de fevereiro, que resultaram na conquista de quatro dos sete pontos angariados pela formação comandada por Jorge Costa no período em análise.