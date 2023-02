Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Clóvis vence o prémio de melhor jogador da Liga Sabseg nos meses de dezembro e janeiro Avançado do Ac. Viseu bateu a concorrência de Ronaldo Tavares, do E. Amadora, e Nené, do Vilafranquense





• Foto: Ricardo Jr