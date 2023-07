Daniel Labila avança para a segunda época no Ac. Viseu

O avançado Daniel Labila vai continuar ao serviço do Ac. Viseu. A SAD viriata assegurou, junto dos alemães do Hoffenheim, a renovação do empréstimo do ponta-de-lança, de 20 anos, por mais uma temporada.

Apesar da formação viseense não ter comunicado a sua continuidade, o jogador já se encontra inscrito na Liga e pode até ser opção no duelo deste sábado, frente ao Rio Ave, a contar para a Allianz Cup.

Na época passada, participou em apenas seis encontros, apontando um golo. Esta temporada, o jovem avançado espera ter mais utilização na equipa agora às ordens de Vítor Martins, podendo também ser opção nos sub-23.