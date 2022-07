Daniel Labila oficializado no Ac. Viseu

Depois de ter assegurado a continuidade de Famana Quizera, o Ac. Viseu aunciou agora a contratação de Daniel Labila. O avançado, de 19 anos, chega a Portugal por empréstimo do Hoffenheim até ao final da época.Formado no PSG, o jovem foi contratado recentemento pelo Hoffenheim, clube com o qual o Ac. Viseu tem boas relações, ao Standard Liège. Além de Labila, Gril e Ott também chegaram dos alemães.O jogador congolês prepara-se para viver a sua primeira experiência no futebol sénior.