Daniel Nussbaumer em gestão

Daniel Nussbaumer recuperou recentemente de uma grave lesão, mas, tudo indica, Jorge Simão vai gerir o austríaco com pinças, até pelo histórico de recaídas que o avançado apresenta quando joga logo a seguir a uma incidência clínica. Como tal, André Clóvis, que tem melhorado de rendimento, deverá continuar no eixo ofensivo do Ac. Viseu diante do Leixões.

Recorde-se que o técnico dos viriatos foi expulso na última partida, diante do Torreense, e não estará no banco visitante frente aos bebés do mar. * J.A.