Domen Gril e a ambição do Ac. Viseu: «Acho inteligente e óbvio pensar na subida à 1.ª Liga»

Domen Gril deu voz à ambição do Ac. Viseu para a final four da Allianz Cup mas não só. Em declarações à Liga Portugal, emitidas esta tarde pela Sport TV, o guarda-redes esloveno, de 21 anos, apontou a subida de divisão como maior meta."Acho que é inteligente e óbvio pensar na promoção à 1.ª Liga. Acho que estamos perto, temos uma boa equipa com muito caráter e acho que esse é o objetivo principal. Na Taça da Liga também estamos com altas ambições. Jogamos contra o FC Porto, mas sabemos o que conseguimos fazer", afirmou Domen Grill.O guardião esloveno abordou ainda o crescimento dos viriatos nesta temporada. "O clube está a tornar-se cada vez mais organizado e mais profissional, muitas coisas estão a acontecer nos bastidores e na performance da equipa que não aconteciam antes. Acho que o facto de virem jogadores jovens para Viseu foi uma ótima decisão dos diretores e ajudaram-nos e uniram mais a equipa", referiu.O encontro entre Ac. Viseu e FC Porto está agendado para esta quarta-feira, em Leiria, às 19h45.