Domen Gril eleito o melhor guarda-redes da Liga SABSEG no mês de março

Domen Gril, jogador do Ac. Viseu, foi eleito o melhor guarda-redes da Liga SABSEG no mês de março. O jovem esloveno arrecadou 19,26 por cento dos votos dos treinadores da competição.Titular nos três jogos que os viriatos realizaram no período em questão, o guardião, de apenas 21 anos, sofreu três golos, contribuindo para a conquista de quatro pontos. Gril superou a concorrência de Bruno Brígido, do Estrela Amadora (17,04 por cento dos votos), e de Igor Rodrigues, do Feirense (10,37 por cento dos votos).A cumprir a segunda temporada em Viseu, Domen Gril soma 33 partidas em 2022/23.