Domen Gril estreia-se nos prémios da Liga: «Muito gratificante receber esta distinção»

Com 25,19% dos votos, Domen Gril, recebeu o prémio de melhor guarda-redes da Liga Sabseg, no que diz respeito aos meses de dezembro e janeiro. O esloveno que defende as redes do Ac. Viseu revelou a gratidão a todos os treinadores que votaram nele.Contou ainda qual a fórmula para o sucesso entre os postes, realçando a harmonia do grupo de trabalho, confidenciando ainda o destino deste troféu. "É muito gratificante receber esta distinção. Uma equipa unida que está atrás de mim, a apoiar, o treinador e os outros guarda-redes meus colegas, é o segredo para um bom trabalho", garantiu, aos meios da Liga. "Vou dar o prémio aos meus pais que estão na Eslovénia, é lá que vai ficar guardado", confirmou o guarda-redes, de 21 anos.Domen Gril tem ajudado muito a equipa viseense a manter um bom registo defensivo, onde no intervalo de tempo em questão fez cinco jogos e sofreu apenas quatro golos, em partidas a contar para a Liga Sabseg.: A.S.