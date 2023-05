Domen Gril foi o melhor guarda-redes da Liga SABSEG em março: «É um trabalho de equipa»

O guarda-redes esloveno Domen Gril, do Ac. Viseu, recebeu esta quinta-feira oda 2.ª Liga referente ao mês de março. O guardião mostrou-se satisfeito no momento em que recebeu a distinção e salientou que "este prémio é um trabalho de equipa".Em declarações ao site da Liga, o guarda-redes revelou ainda a receita essencial para esta conquista. "Ter regras como deitar cedo, comer bem, treinar bem todos os dias, focado no trabalho e ser feliz no que fazemos, é o segredo para atingir os objetivos", atirou.